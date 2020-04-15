Стационары и обсерваторы предложил развернуть в псковских санаториях Александр Нестерук

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук предложил развернуть стационары и обсерваторы в санаториях региона, которые сейчас закрыты. С такой инициативой он выступил на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 апреля, передаёт «Псковская правда».

Александр Нестерук отметил, что можно было бы и привлечь и персонал санаторно-курортных учреждений. «В случае недостатка медкадров и коек, можно использовать учреждения целиком», - добавил он.

При этом главный санитарный врач региона отметил, что заболеваемость коронавирусом в Псковской области не носит взрывной характер.

По его словам, выявлены 6 случаев завоза коронавируса в регион. Под наблюдением сейчас находятся 824 человека, среди которых 307 - контактные, 514 - вернувшиеся из неблагополучных стран. С медицинского наблюдения сняли 2 тыс. 183 человек.

С момента развёртывая лаборатории для исследований на коронавирус в Центре СПИД там провели 819 тестов: более 100 за сутки. Александр Нестерук отметил, что сейчас очередей на исследование нет, но, если будет ухудшение ситуации, то нужно будет разворачивать дополнительный центр для исследований.