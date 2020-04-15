Продуктовые наборы для псковских школьников из малоимущих детей будут выдавать с 20 апреля

Максимально быстро сформировать продуктовые наборы для школьников Псковской области из многодетных и малоимущих детей и начать выдавать их с 20 апреля потребовал губернатор Михаил Ведерников. Об этом с заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, которое проходит сегодня, 15 апреля, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Губернатор отметил, что 27 миллионов рублей, предназначенных на закупку этих наборов, уже направлены в районы Псковской области.

Михаил Ведерников также призвал Нужно усилить неформальную работу в сфере оказания соцподдержки гражданам области. По его данным, пока в комитет по соцзащите региона обратились 102 человека, в то время как предусмотрены средства на 4,5 тысяч заявителей. «Давайте попросим волонетров, если необходимо - создадим колл-центр для обработки обращений. Мы всем людям таким должны оказать поддержку», - подчеркнул он.

Напомним, ранее «Псковская правда» сообщала, что для жителей Псковской области все меры соцподдержки автоматически продлены на полгода. Также пролонгированы выплаты субсидий, льгот и социальных пособий. Малоимущие семьи области получат по 5 тысяч рублей, одинокие пожилые граждане - по 3 тысячи. Малообеспеченным семьям и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставят продуктовые наборы. Кроме того, губернатор потребовал в индивидуальном порядке рассмотреть ситуации людей, которые ни под какие меры поддержки де-юре не подпадают, но объективно оказались с трудной жизненной ситуации.