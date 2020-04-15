Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Соцзащита

Продуктовые наборы для псковских школьников из малоимущих детей будут выдавать с 20 апреля

15 апреля 2020 года, 12:57

Максимально быстро сформировать продуктовые наборы для школьников Псковской области из многодетных и малоимущих детей и начать выдавать их с 20 апреля потребовал губернатор Михаил Ведерников. Об этом с заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, которое проходит сегодня, 15 апреля, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Продуктовые наборы для псковских школьников из малоимущих детей будут выдавать с 20 апреля

Фото obninsk.name

Губернатор отметил, что 27 миллионов рублей, предназначенных на закупку этих наборов, уже направлены в районы Псковской области.

Михаил Ведерников также призвал Нужно усилить неформальную работу в сфере оказания соцподдержки гражданам области. По его данным, пока в комитет по соцзащите региона обратились 102 человека, в то время как предусмотрены средства на 4,5 тысяч заявителей. «Давайте попросим волонетров, если необходимо - создадим колл-центр для обработки обращений. Мы всем людям таким должны оказать поддержку», - подчеркнул он.

Напомним, ранее «Псковская правда» сообщала, что для жителей Псковской области все меры соцподдержки автоматически продлены на полгода. Также пролонгированы выплаты субсидий, льгот и социальных пособий. Малоимущие семьи области получат по 5 тысяч рублей, одинокие пожилые граждане - по 3 тысячи. Малообеспеченным семьям и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставят продуктовые наборы. Кроме того, губернатор потребовал в индивидуальном порядке рассмотреть ситуации людей, которые ни под какие меры поддержки де-юре не подпадают, но объективно оказались с трудной жизненной ситуации.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы