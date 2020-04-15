Михаил Ведерников потребовал усилить информирование псковичей о возможностях господдержки

Больше внимание уделять работе по социальной поддержке граждан и поддержке бизнеса призвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников региональных чиновников. Об этом с заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, которое проходит сегодня, 15 апреля, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Глава региона также потребовал усилить работу по информированию населения о заявительном характере помощи. «Я не в состоянии разгребать один 600 комментариев людей», - обратился он к представителям соцзащиты. Михаил Ведерников призвал председателя областного комитета соцзащиты Ольгу Евстигнееву оказывать оперативную помощь семьям, которые в ней нуждаются, но при этом не допускать злоупотреблений.

Напомним, ранее «Псковская правда» сообщала, что для жителей Псковской области все меры соцподдержки автоматически продлены на полгода. Также пролонгированы выплаты субсидий, льгот и социальных пособий. Малоимущие семьи области получат по 5 тысяч рублей, одинокие пожилые граждане - по 3 тысячи. Малообеспеченным семьям и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставят продуктовые наборы. Кроме того, губернатор потребовал в индивидуальном порядке рассмотреть ситуации людей, которые ни под какие меры поддержки де-юре не подпадают, но объективно оказались с трудной жизненной ситуации.