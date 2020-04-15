Пятый заразившийся коронавирусом умер в Псковской области

В Псковской области умер ещё один, пятый по счёту, пациент, у которого был выявлен коронавирус. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды». Глава региона отметил, что пациенты поступают с тяжёлой формой пневмонии, когда методика лечения и наличие ИВЛ не спасают ситуацию.

По словам Михаила Ведерникова, за неделю статистика по числу заболевших удвоилась. Сейчас в шести районах зафиксированы 32 случая коронавируса, при этом он отметил, что у двух жителей Великих Лук диагноз не подтвердился.

Выздоровели на сегодняшний день 8 пациентов.

«Данные говорят о том, что с первой волной коронавируса мы успешно справились, но сейчас мы вступаем в новую фазу борьбы», - заявил губернатор. Он подчеркнул, что новая волна инфекции и стабильно снижающийся индекс самоизоляции сделали ужесточение ограничительных мер неизбежным.

«Все принятые меры являются законными и обязательны для исполнения предприятиями и гражданами, в том числе для гостей из других регионов», - сказал губернатор и подчеркнул, что Псковская область вступает в режим обязательной самоизоляции.