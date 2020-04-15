Сидеть дома призвал псковичей актёр Павел Деревянко

Сидеть дома призвал жителей Псковской области актёр Павел Деревянко в своём видеообращении.

«Дорогие друзья, жители Пскова и всей прекрасной, огромной Псковской области, мы сидим дома с моей женой Дашей и моей золовкой Машей. Мы хотим вам сказать, чтобы вы сидели дома», - отметил Павел Деревянко.

Он подчеркнул, что вместе со своей семьёй выполняет рекомендации по самоизоляции. «Сидите дома, пока нас эта гадость не обойдёт стороной», - призвал актёр псковичей.

Его супруга Дарья Мясищева продемонстрировала в кадре керамическую фигуру рыбы, сделанную в Пскове.