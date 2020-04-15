Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Сидеть дома призвал псковичей актёр Павел Деревянко

15 апреля 2020 года, 12:10

Сидеть дома призвал жителей Псковской области актёр Павел Деревянко в своём видеообращении.

«Дорогие друзья, жители Пскова и всей прекрасной, огромной Псковской области, мы сидим дома с моей женой Дашей и моей золовкой Машей. Мы хотим вам сказать, чтобы вы сидели дома», - отметил Павел Деревянко.

Он подчеркнул, что вместе со своей семьёй выполняет рекомендации по самоизоляции. «Сидите дома, пока нас эта гадость не обойдёт стороной», - призвал актёр псковичей.

Его супруга Дарья Мясищева продемонстрировала в кадре керамическую фигуру рыбы, сделанную в Пскове.

Сидеть дома призвал псковичей актёр Павел Деревянко
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы