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Транспорт / Инфраструктура

Владимир Папорт: Этой зимой у нас повреждения дорог не было

15 апреля 2020 года, 11:43

Повреждения дорожного покрытия из-за погоды минувшей зимой в Пскове, в основном, не было. Об этом заявил начальник УГИБДД Пскова Владимир Папорт в эфире ПАИ-live 15 апреля. По его словам, все возникавшие повреждения подрядчики оперативно устраняли.

Также Владимир Папорт назвал наиболее проблемные участки дорог в Пскове. В списке оказались участок от улицы Вокзальной до улицы Льва Толстого, улица Инженерная на участке между улицами Льва Толстого и Индустриальной, Рижский проспект перед Ольгинским мостом. На всех этих объектах ремонтные работы уже начались.

Начальник городской Госавтоинспекции отметил, что в этом году значительные средства направляются на дорожную разметку, которую планируется делать из термопластика. Этот материал, подчеркнул Владимир Папорт, хорошо себя показал. «Мы видим участок Юбилейной - термопластик от Рижского проспекта до дамбы. Участок показал, что пластик никуда не делся, разметка различима, в этом году ее немного подправят», - добавил он.

Владимир Папорт: Этой зимой у нас повреждения дорог не было
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