Количество ДТП сократилось в Пскове за время карантина

В Пскове за время действия ограничительных мер по коронавирусу сократилось количество ДТП. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт в эфире проекта ПАИ-live 15 апреля.

«В целом трафик дорожного движения снизился по Пскову, многие жители соблюдают режим самоизоляции», - отметил он и добавил, что в последние дни транспорта на дорогах стало больше в связи с тем, что некоторые предприятия возобновили работу.

По словам Владимира Папорта, за 3 месяца в Пскове зафиксировали 61 ДТП, в которых погибли 3 человека. Из общего числа аварий 37 – это наезды на пешеходов, 23 – столкновение транспортных средств.