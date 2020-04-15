Почти на полмиллиона рублей обманули псковичей мошенники за два дня

13 и 14 апреля с банковских счетов жителей Псковской области мошенники похитили 468 тысяч рублей. Жертвами преступников стали шесть человек, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Пострадали за два дня шесть человек.

Так, 14 апреля 35-летней жительнице Пскова позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности банка и заявил о попытке несанкционированного списания средств, для предотвращения которой он выяснил данные карты женщины. В итоге со счёта псковички пропали 142 тысячи рублей. Женщина обратилась за помощью в полицию, возбуждено уголовное дело.

По такой же схеме с карты 53-летнего жителя Острова были списаны 140 тысяч рублей, со счёта пожилой псковички - 98 тысяч рублей, пенсионерку из Новоржева мошенники оставили без 20 тысяч рублей.

В полиции псковичей призвали не забывать о правилах безопасности при общении с незнакомцами в Сети и по телефону. «Будьте предельно осмотрительными, не поддавайтесь на ухищрения мошенников, не предоставляйте посторонним свои персональные данные и реквизиты банковских карт», - обратились к жителям региона полицейские.