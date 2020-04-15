Музеи предлагается признать пострадавшими от коронавируса

Музеи и зоопарки предлагается включить в список отраслей, пострадавших от коронавируса. С такой инициативой глава Минэкономразвития России Максим Решетников обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает газета «Известия».

Максим Решетников отметил, что в связи с ограничениями, введенными из-за распространения инфекции, деятельность музеев и зоопарков была приостановлена. Это привело к существенному снижению их доходов.

Если же музеи и зоопарки будут включены в список пострадавших, то они смогут претендовать на первоочередную антикризисную поддержку.

Как отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян, музеи и зоопарки несут убытки из-за ограничительных мер, но их оборот является незначительным по сравнению с отраслями, смежными с теми, которые уже признали пострадавшими.

В Псковской области все музеи закрыты с 17 марта. Большинство из них работают виртуально: размещают на своих сайтах экскурсии, видео об экспонатах.