За неделю число заболевших коронавирусом выросло более, чем в два раза

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принес соболезнования родным скончавшейся сегодня от коронавируса женщины. Об этом появился его пост в Instagram.

- К сожалению, женщина, 55 лет, которая долгое время была подключена к аппарату #ИВЛ и оставалась в тяжёлом состоянии, сегодня умерла. Приношу искренние соболезнования всем родным и близким. Это уже четвёртая смерть в нашем регионе, - написал Михаил Ведерников.

Также Михаил Ведерников сообщил, что за неделю число подтвержденных диагнозов выросло вдвое. И только за сегодняшний день прибавилось еще пятеро заболевших. Один пациент находится в тяжелом состоянии.

- Регион вступил в новый этап борьбы с коронавирусной инфекцией, и скорость её распространения заметно выросла, - добавил также губернатор. - Положительных новостей две.

Во-первых, наконец-то изменилась строчка выздоровевших (+2). Во-вторых, несколько тревожных диагнозов не подтвердились.

В частности, референс-центр дал отрицательное заключение по кондуктору #ППАТ (и это снимает подозрение с контрольной группы в 200 человек) и врачу Псковской областной клинической больницы.

Для полной картины с сегодняшнего дня Михаил Ведерников пообещал давать полную географию заболевших.

Сейчас в Пскове зарегистрировано 16 заболевших, в Псковском районе - 5, в Дедовичском - 3, в Гдовском и Островском районах по 2 заболевших и в Плюсском - 1.