Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

За неделю число заболевших коронавирусом выросло более, чем в два раза

14 апреля 2020 года, 23:42

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принес соболезнования родным скончавшейся сегодня от коронавируса женщины. Об этом появился его пост в Instagram.

- К сожалению, женщина, 55 лет, которая долгое время была подключена к аппарату #ИВЛ и оставалась в тяжёлом состоянии, сегодня умерла. Приношу искренние соболезнования всем родным и близким. Это уже четвёртая смерть в нашем регионе, - написал Михаил Ведерников.

Также Михаил Ведерников сообщил, что за неделю число подтвержденных диагнозов выросло вдвое. И только за сегодняшний день прибавилось еще пятеро заболевших. Один пациент находится в тяжелом состоянии.

- Регион вступил в новый этап борьбы с коронавирусной инфекцией, и скорость её распространения заметно выросла, - добавил также губернатор. - Положительных новостей две.

Во-первых, наконец-то изменилась строчка выздоровевших (+2). Во-вторых, несколько тревожных диагнозов не подтвердились.

В частности, референс-центр дал отрицательное заключение по кондуктору #ППАТ (и это снимает подозрение с контрольной группы в 200 человек) и врачу Псковской областной клинической больницы.

Для полной картины с сегодняшнего дня Михаил Ведерников пообещал давать полную географию заболевших.

Сейчас в Пскове зарегистрировано 16 заболевших, в Псковском районе - 5, в Дедовичском - 3, в Гдовском и Островском районах по 2 заболевших и в Плюсском - 1.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы