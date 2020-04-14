Псковским медикам будут вручать знак с изображением чаши Гиппократа

Губернатор Михаил Ведерников сегодня, 14 апреля, обсудил с членами геральдического совета завершение работы над введением почетных званий «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области», «Заслуженный деятель искусств Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области». Их учредили в конце прошлого года.

На эскизе нагрудного знака, который будут вручать медикам, изображена чаша Гиппократа. На знаке для деятелей искусств — композиция из различных атрибутов искусства: театральной маски, лиры, кинопленки, палитры с кистями и др. Участники заседания эскизы в целом одобрили, но внесли ряд предложений, которые будут учтены в итоговой версии.

За особые личные заслуги ежегодно к званиям могут быть представлены 10 медиков, а также по 5 деятелей искусств и работников культуры. Им будет предоставлена не только единовременная выплата в размере 25 тысяч рублей, но и планируется ежемесячная доплата к должностному окладу в пределах 5 тыс ячрублей.

