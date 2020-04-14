Нарколабораторию обнаружили полицейские в Псковском районе

Полицейские обнаружили нарколабораторию, где выращивалась конопля и изготавливались наркотики. Её организовал 38-летний житель Псковского района в подвальном помещении своего дома, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Мужчина снабдил лабораторию техническими приспособлениями и различными удобрениями для поддержания благоприятных условий при выращивании запрещенного растения и последующего получения марихуаны.

Подозреваемого в незаконном культивировании конопли и изготовлении из нее наркотического средства установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. В доме у мужчины изъяли 30 произрастающих кустов конопли, части растений общей массой 1178,66 граммов, более 4 граммов марихуаны, тепловые лампы, вентиляторы и иное специальное оборудование, удобрения, контейнеры с семенами и грунт.

В отношении псковича возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 и части 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование.