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Общество / Здоровье

5 тысяч масок изготавливают на заводе «Псков-Полимер» ежедневно

14 апреля 2020 года, 17:01

Ежедневно на заводе «Псков-Полимер» изготавливают около 5 тысяч гигиенических масок, за месяц планируется выпустить 200 тысяч штук. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор предприятия Юрий Сорокин.

«Сегодня выпускаем желтого цвета маски. Приступаем к производству одежды, будем делать изолирующие костюмы», - отметил он.

Юрий Сорокин опроверг слух о фейковом производстве масок на заводе и показал производство

«Контрольная закупка», проведённая корреспондентом Псковского агентства информации, также показала, что маски от «Псков-Полимера» имеются в продаже. Их можно купить непосредственно на предприятии, а также заказать у дистрибьютеров.

Юрий Сорокин рассказал, что решение об организации производства масок было принято две недели назад. Неделю назад цех запустили, теперь завод намерен начать изготовление медицинских масок, процесс начнётся, как только будет получено разрешение от Минпромторга. 

5 тысяч масок изготавливают на заводе «Псков-Полимер» ежедневно
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