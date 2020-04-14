18 место в стране занимает Псковское область по лесовосстановлению

18 место в стране занимает Псковская область по уровню лесовосстановления. «Это достойный показатель», - заявил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов в эфире проекта ПАИ-live 14 апреля.

Он отметил, что несмотря на хороший показатель по России, в регионе площадь вырубленного леса превышает площадь восстановленного. «Идеологический проект «Сохранение лесов» направлен на то, чтобы к 2024 году наступил баланс», - добавил Виктор Мусатов.

По его словам, в планах на следующий год восстановить в регионе около 2 тыс. 600 га леса. «Этот план будет выполнен, так как посадочный материал есть: подведомственный питомник, коммерческие питомники - посадочного материала достаточно», - подчеркнул председатель комитета.