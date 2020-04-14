При попытке купить телефон псковичка отдала мошенникам 11 тысяч рублей

При попытке купить телефон в Интернете жительница Пскова стала жертвой мошенников. Об этом газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 13 апреля горожанка заинтересовалась объявлением о продаже телефона на одном из сайтов. В ходе переписки с автором объявления они договорились об условиях сделки и женщина перевела на счёт продавца 11 тыс. рублей. Однако, после этого с покупательницей перестали выходить на связь. Не получив телефона, псковичка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция рекомендует псковичам не перечислять предоплату на карту или интернет-кошелек непроверенным продавцам. «Если вы все-таки решились на это, то обязательно проверьте их рейтинг и предварительно изучите отзывы предыдущих покупателей. Но, как показывает практика, надежнее все-таки воспользоваться курьерской доставкой с постоплатой или сервисом почтовых наложенных платежей», - отметили в пресс-службе ведомства.