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Происшествия / Преступление

При попытке купить телефон псковичка отдала мошенникам 11 тысяч рублей

14 апреля 2020 года, 15:59

При попытке купить телефон в Интернете жительница Пскова стала жертвой мошенников. Об этом газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 13 апреля горожанка заинтересовалась объявлением о продаже телефона на одном из сайтов. В ходе переписки с автором объявления они договорились об условиях сделки и женщина перевела на счёт продавца 11 тыс. рублей. Однако, после этого с покупательницей перестали выходить на связь. Не получив телефона, псковичка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция рекомендует псковичам не перечислять предоплату на карту или интернет-кошелек непроверенным продавцам. «Если вы все-таки решились на это, то обязательно проверьте их рейтинг и предварительно изучите отзывы предыдущих покупателей. Но, как показывает практика, надежнее все-таки воспользоваться курьерской доставкой с постоплатой или сервисом почтовых наложенных платежей», - отметили в пресс-службе ведомства.

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