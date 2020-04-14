Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Экология

Виктор Мусатов призвал псковских рыбаков соблюдать дистанцию

14 апреля 2020 года, 15:47

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов призвал рыбаков соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Об этом он сказал в эфире проекта ПАИ-live 14 апреля.

При этом Виктор Мусатов не видит необходимости вводить запрет на рыбалку в связи с ограничительными мерами по коронавирсу. «Всего несколько субъектов ввели. Думаю, для Псковской области это не столь актуально, но надо выдерживать социальную дистанцию», - отметил он.

Председатель комитета обратил внимание на действующий запрет на перемещение по области, в связи с чем рыболовов не пустят в соседний муниципалитет. «Если есть возможность порыбачить, то рыбачьте» - добавил он.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы