Виктор Мусатов призвал псковских рыбаков соблюдать дистанцию

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов призвал рыбаков соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Об этом он сказал в эфире проекта ПАИ-live 14 апреля.

При этом Виктор Мусатов не видит необходимости вводить запрет на рыбалку в связи с ограничительными мерами по коронавирсу. «Всего несколько субъектов ввели. Думаю, для Псковской области это не столь актуально, но надо выдерживать социальную дистанцию», - отметил он.

Председатель комитета обратил внимание на действующий запрет на перемещение по области, в связи с чем рыболовов не пустят в соседний муниципалитет. «Если есть возможность порыбачить, то рыбачьте» - добавил он.