Разрешений на охоту весной в Псковской области выдали на треть меньше обычного

На сезон весенней охоты в этом году в Псковской области выдали разрешений на 30% меньше обычного. Ежегодно разрешения получали порядка 3 тыс. охотников. Такие данные озвучил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов в эфире проекта ПАИ-live 14 апреля.

Он отметил, что от предыдущих лет нынешний сезон весенней охоты на водоплавующую дичь отличался и его продолжительностью. Он длился всего 10 дней: с 4 по 10 апреля. Причём период охоты был единым для всей области, хотя в прежние годы он начинался с разных дат на юге и на севере региона.

«Мы помним, что зимы не было, поэтому раньше начался прилет птицы и потребовалось сместить сроки охоты, - пояснил Виктор Мусатов. - Существенную корректировку внесли и события, связанные с коронавирусом. Охоту мы проводили с учетом особого противопожарного режима и действующих ограничений на передвижение между муниципальными образованиями».

Говоря о массовом участии людей, Виктор Мусатов заметил, что весенняя охота на птицу достаточно индивидуальный вид.