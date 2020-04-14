Волонтёр из Острова о помощи пожилым: На выездах часто наворачивались слезы

«У меня часто на выездах наворачивались слезы. Очень много пожилых людей остались одиноки», - рассказала волонтёр из Острова, член Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании Олеся Горохова, которая участвует в помощи пожилым людям, находящимся на самоизоляции в связи с опасностью распространения коронавируса. По её словам, у многих пенсионеров дети живут далеко, а некоторых родные просто бросили, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе областного Собрания.

«Помню, в первый день работы заявок было не особо много, и мы раздавали информационные листовки, одна из бабушек расплакалась, когда мы подошли к ней и предложили помощь. Сказала, что живёт одна и теперь знает, что есть люди, которые готовы помочь. Бывает, важнее продуктов и лекарств, оказывается простой человеческий разговор. Мы были у бабушки 1931 года рождения, она всю жизнь отдала медицине, работала фельдшером и помощником врача, и ей очень жаль, что сейчас она не может быть полезной. Я рада, что могу хоть как-то помочь этим людям, ведь им не так много нужно, просто человеческое отношение и понимание», - отметила Олеся Горохова.

В Островском штабе добровольческая группа начиналась с четырёх человек, сейчас добровольцев уже 12.

В Палкинском волонтёрском штабе работает Мария Синькевич, которая шьёт для местных жителей многоразовые защитные маски. «График автобусного сообщения был изменен, и жителям деревень стало сложнее добраться до районных центров. Я стараюсь откликаться на просьбы: снять деньги с карты, купить лекарства в аптеке или же попутно отвезти в магазин за необходимыми продуктами. Помогать просто», - сказала активистка.

В Великих Луках волонтёрским штабом руководит Елизавета Смирнова, которая уже пять лет занимается добровольчеством и уверяет, что уже не может иначе. «Как руководитель штаба в городе Великие Луки, я координирую набор волонтёров, обучаю их и провожу инструктаж, руковожу допуском выездных групп до работы и веду учёт выданных материалов и средств защиты в журналах», - рассказала она. Девушка подчеркнула, что в нынешней непростой ситуации нужно помогать друг другу, стараться поддерживать.

Волонтёр из деревни Тямша Псковского района Екатерина Анисимова уверена, что для доброго поступка всегда есть место. «По всей стране волонтёры объединились для поддержки людей, чью жизнь серьезно осложнила вспышка коронавирусной инфекции, - отметила она. И я не могу в такое время остаться в стороне. Как только появилась возможность помочь и раздать маски в Тямше, я сообщила нашим волонтёрам – за 4 минуты мы раздали 300 штук!»

Участие молодых активистов в добровольческих отрядах председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова назвала яркой приметой времени. «По всей стране, в том числе и в нашем регионе, многие мероприятия не обходятся без участия волонтёров. На открытый конкурс по отбору кандидатов в члены Молодёжного парламента многие пришли с проектами по развитию того или иного направления добровольческой деятельности, а кто-то уже на протяжении нескольких лет занимался такой работой. Конечно, они и сейчас стараются быть на передовой, каждый в меру сил и возможностей. Проект #мывместе, который сегодня смог объединить всех неравнодушных людей независимо от статуса, возраста и опыта, позволяет каждому оказать посильную помощь. Мы вместе всегда можем больше!» - заявила Юлия Лысова и поблагодарила коллег за неравнодушие.

Многоразовые маски, сшитые членами Молодёжного парламента, были вручены соцработникам и жителям Палкинского, Пыталовского и Печорского районов. Ткань для масок активистам передала швейная фабрика «Славянка».