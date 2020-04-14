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Общество / Экология

Готовность к пожароопасному периоду обсудил Михаил Ведерников на совещании в Правительстве

14 апреля 2020 года, 14:12

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в селекторном совещании заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко по вопросу готовности регионов к пожароопасному сезону в лесах. Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе администрации региона, на совещании была проанализирована пожароопасная обстановка в субъектах Федерации. Также рассматривался комплекс необходимых профилактических мер.

Ещё одним вопросом было обновление материально-технической базы учреждений, курирующих и организующих тушение лесных пожаров.

В Псковской области начало пожароопасного сезона установлено 20 марта, с 28 марта в регионе введён особый противопожарный режим.

По данным на 13 апреля, в Псковской области зафиксировали 18 лесных пожаров, все они были ликвидированы в течение суток. При этом количество возгораний на землях гослесфонда снизилось почти в 2 раза: за аналогичный период прошлого года их было 33. Также сократилась и площадь пожаров: 13,5 га в этом году и почти 19 га в прошлом.

В рамках подготовки к пожароопасному периоду в Псковской области утвердили и согласовали сводный план тушения лесных пожаров, планы тушения в каждом из лесничеств, пролонгировали на 2020 год соглашения об обмене информацией о лесопожарной обстановке с соседними регионами.

Тушением лесных пожаров в Псковской области занимается Противопожарный лесной центр. Благодаря работе губернатора с федеральным центром в прошлом году по нацпроекту «Экология» была обновлена материально-техническая база учреждения. В частности, закупили 480 единиц специализированного оборудования и инвентаря и 37 единиц лесопожарной техники, в том числе три пожарные автоцистерны, 15 малых лесопатрульных комплексов, три гусеничных снегоболотоходов.   

В этом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» планируется закупить 18 единиц лесопожарной техники и лесохозяйственное оборудование.  

Готовность к пожароопасному периоду обсудил Михаил Ведерников на совещании в Правительстве
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