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Транспорт / Автопарк

Отменены дополнительные автобусы из Пскова на кладбище в Орлецах

14 апреля 2020 года, 13:28

Отменены дополнительные рейсы автобуса по маршруту «площадь Ленина – Орлецы». Их не будет 18, 19 и 28 апреля, сообщили газете «Псковская правда» в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Решение об отмене дополнительных рейсов принято в связи с внесёнными 13 апреля поправками в Указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

По решению главы региона, в Псковской области запрещено посещение кладбищ, исключение составляют церемонии погребения. 

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