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Происшествия / Преступление

Житель Невельского района сломал ломом сожительнице ногу

14 апреля 2020 года, 13:12

Житель деревни Усть-Долыссы Невельского района ударил ломом свою сожительницу. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В доме на улице Совхозной между 37-летним безработным, ранее судимым местным жителем и его 49-летней сожительницей после распития спиртного произошла ссора. В ходе конфликта мужчина схватил лом и ударил им женщину по ноге. Она получила перелом и была госпитализирована.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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