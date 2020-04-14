Житель Невельского района сломал ломом сожительнице ногу

Житель деревни Усть-Долыссы Невельского района ударил ломом свою сожительницу. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В доме на улице Совхозной между 37-летним безработным, ранее судимым местным жителем и его 49-летней сожительницей после распития спиртного произошла ссора. В ходе конфликта мужчина схватил лом и ударил им женщину по ноге. Она получила перелом и была госпитализирована.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.