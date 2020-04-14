Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Минтранс отменил бесплатный проезд для ветеранов на время карантина

14 апреля 2020 года, 12:03

В России временно отменён бесплатный проезд в общественном транспорте межсубъектного сообщения для ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих. Такое решение приняло Министерство транспорта РФ в целях предупреждения распространения коронавируса и в связи с потенциальной угрозой этой инфекции для пожилых. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Бесплатный проезд для ветеранов был введён в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Воспользоваться льготой могли участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также один сопровождающий.

В Псковской области действие аналогичной региональной акции также приостановлено. В области на год был введён бесплатный проезд в общественном транспорте для участников войны, инвалидов войны, жителей блокадного Ленинграда. 

Минтранс отменил бесплатный проезд для ветеранов на время карантина
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы