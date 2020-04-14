Минтранс отменил бесплатный проезд для ветеранов на время карантина

В России временно отменён бесплатный проезд в общественном транспорте межсубъектного сообщения для ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих. Такое решение приняло Министерство транспорта РФ в целях предупреждения распространения коронавируса и в связи с потенциальной угрозой этой инфекции для пожилых. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Бесплатный проезд для ветеранов был введён в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Воспользоваться льготой могли участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также один сопровождающий.

В Псковской области действие аналогичной региональной акции также приостановлено. В области на год был введён бесплатный проезд в общественном транспорте для участников войны, инвалидов войны, жителей блокадного Ленинграда.