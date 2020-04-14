Ещё два случая коронавируса подтвердились в Псковской области

В Псковской области подтвердились ещё два случая заражения коронавирусом. Теперь с таким диагнозом в регионе 23 человека, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в области.

Предположительно заражены ещё 6 жителей региона, в том числе двое великолучан. С подозрением на коронавирус, по данным на 14 апреля, госпитализирован 31 человек.

Выздоровели шесть жителей региона, умерли три человека, у которых был диагностирован коронавирус.

В Псковской области провели уже 4 тыс. 255 исследований на новую инфекцию.

Накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников усилил ограничительные меры. В соответствии с Указом главы региона, запрещено посещение парков, скверов, набережных, спортивных объектов, детских площадок, храмов, кладбищ.