Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Коронавирус выявлен у двух жителей Великих Лук

14 апреля 2020 года, 10:36

Коронавирус предварительно выявлен у двух жителей Великих Лук, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе городской администрации. Председатель Комитета по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС и мобилизационной работе администрации Великих Лук Николай Шмоткин отметил, что оба великолучанина, у которых тест показал коронавирус, не покидали пределы области. Сейчас прорабатываются контакты этих людей, организована масштабная дезинфекция потенциально небезопасных мест.

Николай Шмоткин подчеркнул, что городские службы предпринимают все рекомендованные меры, направленные на недопущение массового распространения COVID-19, созданы мобильные группы в составе представителей администрации города и полиции по контролю соблюдения режима самоизоляции. С 27 марта были проверены 1 тыс. 290 горожан.

«На данный момент можно с сожалением признать, что большинство жителей нашего города не осознали всю серьёзность ситуации, свою ответственность и свою роль в сдерживании распространения COVID-19. Очень многие продолжили жить в привычном ритме и не соблюдают режима ограничения», - заявил Николай Шмоткин. Он обратил внимание на то, что великолучане не соблюдают социальную дистанцию, зачастую игнорируют разметку в магазинах, фиксируется массовое передвижение жителей по городу.

«Удивляет, что на городских улицах гуляет молодёжь, родители с детьми и пожилые люди, а ведь это – прямая угроза их жизни! Такое безответственное отношение к соблюдению рекомендованных и прямо предписанных мер может свести на нет все усилия по недопущению массового заражения граждан», - сказал председатель комитета по ГО и ЧС.

13 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников своим указом ужесточил ограничительные меры в регионе. Теперь запрещено посещение парков, скверов, набережных, детских площадок, спортивных объектов, кладбищ, храмов. 

Коронавирус выявлен у двух жителей Великих Лук
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы