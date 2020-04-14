Коронавирус выявлен у двух жителей Великих Лук

Коронавирус предварительно выявлен у двух жителей Великих Лук, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе городской администрации. Председатель Комитета по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС и мобилизационной работе администрации Великих Лук Николай Шмоткин отметил, что оба великолучанина, у которых тест показал коронавирус, не покидали пределы области. Сейчас прорабатываются контакты этих людей, организована масштабная дезинфекция потенциально небезопасных мест.

Николай Шмоткин подчеркнул, что городские службы предпринимают все рекомендованные меры, направленные на недопущение массового распространения COVID-19, созданы мобильные группы в составе представителей администрации города и полиции по контролю соблюдения режима самоизоляции. С 27 марта были проверены 1 тыс. 290 горожан.

«На данный момент можно с сожалением признать, что большинство жителей нашего города не осознали всю серьёзность ситуации, свою ответственность и свою роль в сдерживании распространения COVID-19. Очень многие продолжили жить в привычном ритме и не соблюдают режима ограничения», - заявил Николай Шмоткин. Он обратил внимание на то, что великолучане не соблюдают социальную дистанцию, зачастую игнорируют разметку в магазинах, фиксируется массовое передвижение жителей по городу.

«Удивляет, что на городских улицах гуляет молодёжь, родители с детьми и пожилые люди, а ведь это – прямая угроза их жизни! Такое безответственное отношение к соблюдению рекомендованных и прямо предписанных мер может свести на нет все усилия по недопущению массового заражения граждан», - сказал председатель комитета по ГО и ЧС.

13 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников своим указом ужесточил ограничительные меры в регионе. Теперь запрещено посещение парков, скверов, набережных, детских площадок, спортивных объектов, кладбищ, храмов.