Программу социально-экономического развития Псковской области утвердило Правительство РФ

Правительство РФ утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Псковской области на 2020–2024 годы. Для исполнения её мероприятий регион получит 5 млрд рублей, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе областной администрации.

Главными направлениями документа является поддержка промышленности, агропромышленного комплекса, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. Ещё один пункт программы - снятие инфраструктурных ограничений, он подразумевает создание территории опережающего социально-экономического развития на базе моногорода Печоры и расширение особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».

Кроме того, в программе содержатся мероприятия по формированию благоприятной среды для населения Псковской области.

Программу развития региональные власти разработали под кураторством Минпромторга России и по поручению Правительства РФ. Она направлена на обеспечение устойчивого повышения качества жизни населения, темпов экономического роста за счет увеличения эффективности использования экономического потенциала, расширения экономических перспектив и конкурентоспособности Псковской области.