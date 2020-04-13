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Общество

В Пскове ушел из жизни ветеран - участник Сталинградской битвы

13 апреля 2020 года, 23:06

12 апреля ушел из жизни последний живший в Пскове участник Сталинградской битвы Василий Рябикин, сообщил в своем «Инстаграме» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что Василий Васильевич Рябикин «ушёл менее чем за месяц до своего 97-летия».


В Пскове ушел из жизни ветеран - участник Сталинградской битвы
Василий Васильевич Рябикин
Фото пресс-службы администрации Псковской области

«В 19 лет он встал на защиту нашей Родины, прошёл Великую Отечественную войну, а затем долгие годы своей жизни отдал непростой и достойной работе в дорожной отрасли. Он был эталоном своего поколения, удивительным человеком, которым гордится вся область. Его судьба всегда будет истинным примером бойца, труженика, семьянина и патриота. Мне посчастливилось быть знакомым с Василием Васильевичем», - рассказал Михаил Ведерников. И выразил соболезнования родным и близким ветерана.

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