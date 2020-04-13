Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество

Учитывая негативную динамику по числу заболеваний, решено ужесточить меры — Михаил Ведерников

13 апреля 2020 года, 20:13

«Учитывая негативную динамику по числу заболеваний, предписания Роспотребнадзора, принято решение ужесточить запретительные меры в сфере борьбы с COVID-19», - прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников усиление ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области в рамках борьбы с COVID-19 постепенно, поэтапно вводились и корректировались ограничительные мероприятия как для населения, так и для организаций, предприятий. «Каждый наш шаг был продуман и тщательно взвешен. Мы понимаем, что в сложившейся ситуации необходимо создать максимальные условия для сохранения экономики области, обеспечения безопасности граждан. Региону удалось не допустить резкого роста заболеваемости. Искренне благодарю наших граждан за понимание и правильную реакцию на вводимые меры и ограничения, за помощь в борьбе с опасной инфекцией», - сказал он.

Однако, по словам главы региона, «часть граждан продолжают нарушать запреты и рекомендации». Поэтому «учитывая негативную динамику по числу заболеваний, согласно предписаниям Роспотребнадзора, принято решение ужесточить запретительные меры в сфере борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции».

Напомним, что 13 апреля губернатор Псковской области внес очередные изменения в Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
Елена Демченкова
23:32 13.04.2020

Хотелось бы увидеть эти предписания Роспотребнадзора. В регулярно публикуемых Постановлениях главного санитарного врача области нет никаких рекомендаций по ужесточению каких-то режимов. Есть множество предписаний, как работать с больными и кого тестировать.

Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы