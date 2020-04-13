Учитывая негативную динамику по числу заболеваний, решено ужесточить меры — Михаил Ведерников

«Учитывая негативную динамику по числу заболеваний, предписания Роспотребнадзора, принято решение ужесточить запретительные меры в сфере борьбы с COVID-19», - прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников усиление ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области в рамках борьбы с COVID-19 постепенно, поэтапно вводились и корректировались ограничительные мероприятия как для населения, так и для организаций, предприятий. «Каждый наш шаг был продуман и тщательно взвешен. Мы понимаем, что в сложившейся ситуации необходимо создать максимальные условия для сохранения экономики области, обеспечения безопасности граждан. Региону удалось не допустить резкого роста заболеваемости. Искренне благодарю наших граждан за понимание и правильную реакцию на вводимые меры и ограничения, за помощь в борьбе с опасной инфекцией», - сказал он.

Однако, по словам главы региона, «часть граждан продолжают нарушать запреты и рекомендации». Поэтому «учитывая негативную динамику по числу заболеваний, согласно предписаниям Роспотребнадзора, принято решение ужесточить запретительные меры в сфере борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции».

Напомним, что 13 апреля губернатор Псковской области внес очередные изменения в Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».