Более 70 протоколов составили псковские полицейские за нарушения карантинных мер в связи с коронавирусом

С начала введения в Псковской области ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса полицейские составили 71 протокол за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП РФ). В том числе 9 протоколов были по фактам неповиновения законному распоряжению должностного лица (19.4 КоАП РФ) и не исполнения предписания органа госнадзора (19.5 КоАП РФ). Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на информацию оперативного штаба.

Также были выявлены 54 нарушения, предусмотренных статьей 2.28 закона Псковской области от 4 мая 2003 года №268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» (невыполнение или нарушение регионального устава, областных законов, нормативно-правовых актов администрации Псковской области и органов исполнительной власти).

В целом с момента введения карантинных мероприятий полицейские пресекли порядка 160 нарушений.