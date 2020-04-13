Фрукты и продуктовые наборы передали псковским ветеранам депутаты-единороссы

Депутаты Псковской городской Думы (фракция «Единая Россия») передали продуктовые наборы ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в областном центре. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения «Единой России», адресная помощь была оказана восьми ветеранам.

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов закупил и передал продуктовые наборы по четырем адресам округа №15. «В рамках волонтерской акции по оказанию помощи пожилым людям в ситуации пандемии коронавируса , а также в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, я передал каждому из наших уважаемых ветеранов двухнедельный запас фруктов, которые, по рекомендации Минздрава, необходимы в рационе пожилых людей, особенно весной, когда в организме ощущается нехватка витаминов», - пояснил депутат. Он также отметил, что пакеты с фруктами он передал бесконтактным способом, не заходя в квартиры.

Еще для четырех участников войны, проживающих на территории округа №13, продуктовые наборы закупила депутат-единоросс Галина Невалённая. Для ветеранов были приобретены такие продукты, как крупа гречневая, пшенная, мясные и рыбные консервы, чай и печенье. Помощники депутата округа передали адресатам эти наборы и защитные маски.