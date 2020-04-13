Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Фрукты и продуктовые наборы передали псковским ветеранам депутаты-единороссы

13 апреля 2020 года, 19:14

Депутаты Псковской городской Думы (фракция «Единая Россия») передали продуктовые наборы ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в  областном центре. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения «Единой России», адресная помощь была оказана восьми ветеранам.

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов  закупил и передал продуктовые наборы по четырем адресам округа №15. «В рамках волонтерской акции по оказанию помощи пожилым людям в ситуации пандемии коронавируса , а также в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, я передал каждому из наших уважаемых ветеранов двухнедельный запас фруктов, которые, по рекомендации Минздрава, необходимы в рационе пожилых людей, особенно весной, когда в организме ощущается нехватка витаминов», - пояснил депутат. Он также отметил, что пакеты с фруктами он передал бесконтактным способом, не заходя в квартиры.

Еще для четырех участников войны, проживающих на территории округа №13, продуктовые наборы закупила депутат-единоросс Галина Невалённая. Для ветеранов были приобретены такие продукты, как крупа гречневая, пшенная, мясные и рыбные консервы, чай и печенье. Помощники  депутата округа передали адресатам эти наборы и защитные маски.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы