До двух лет тюрьмы грозит псковичке, сбившей пешехода

До двух лет тюрьмы грозит 47-летней жительнице Пскова, которая на автомобиле сбила женщину. Материалы этого дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд, сообщили газете «Псковская правда» в прокуратуре города.

В ходе следствия установлено, что ДТП женщина совершила вечером 3 сентября 2019 года на улице Советской. Она ехала со стороны площади Ленина в направлении Октябрьского проспекта со скоростью 30 километров в час. У дома №20 по улице Советской женщина не заметила пешехода и вовремя не затормозила. В итоге под колёса машины попала псковичка, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходного переходу. Она получила закрытый перелом хирургической шейки правой плечевой кости и закрытый перелом костей таза слева.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).