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Общество / Коммуналка

Псковичи теперь могут получать квитанции за капремонт в электронном виде

13 апреля 2020 года, 17:08

Теперь собственники помещений в многоквартирных домах Псковской области могут получать квитанцию для оплаты взноса на капитальный ремонт в электронном виде на адрес своей электронной почты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального оператора – Фонда капитального ремонта в Псковской области. Там отметили, что такая услуга будет удобная для тех, кто проживает по другому адресу или временно находится за пределами региона.

Чтобы получать квитанции по электронной почте, собственнику необходимо направить соответствующее заявление на электронную почту info@fkr60.ru (бланк заявления на сайте - http://fkr60.ru/ в разделе «Собственникам»/ «Документы собственникам»). Также к письму нужно приложить копию паспорта, копию документа, подтверждающего право собственности заявителя на помещение в многоквартирном доме.

После того, как формат получения квитанции будет изменен на электронный, платёжные документы на бумаге перестанут доставлять собственнику.

Таким же способом можно и перейти обратно на бумажные квитанции с электронных.

Псковичи теперь могут получать квитанции за капремонт в электронном виде
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