Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Работа

Более 37 миллионов рублей выделены Псковской области на выплаты для врачей

13 апреля 2020 года, 16:04

37 млн 54,9 тыс. рублей выделены Псковской области на выплаты врачам. Соответствующее постановление Правительства РФ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина размещено на сайте кабине-министров.

Средства выделены из резервного фонда Правительства страны. В целом между регионами будут распределены 45 млрд 695,17 млн. рублей. Эти деньги пойдут на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

В ходе обращения перед встречей с губернаторами 8 апреля президент России Владимир Путин объявил о введении федеральных доплат для медработников, которые занимаются коронавирусными больными. Для врачей такая выплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала и фельдшеров Скорой помощи - 50 тыс. рублей, для младшего персонала, медсестёр и водителей Скорой помощи – 25 тыс. рублей.

По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, зарплата медиков медиков, которые участвуют в оказании помощи больным с коронавирусом, увеличена в два раза. 

Более 37 миллионов рублей выделены Псковской области на выплаты для врачей
Медики инфекционного отделения Псковской горбольницы
Пресс-служба администрации Псковской области
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Огурец упал, сыр вырос

Экономика / Сельское хозяйство
21 апреля 17:03

Огурец упал, сыр вырос

Как коронавирус повлиял на сельхозпроизводителей Псковской области
Метры преткновения

Экономика
20 апреля 17:15

Метры преткновения

Арендаторы и арендодатели в условиях «коронакризиса» пытаются найти взаимовыгодные компромиссы и ждут поддержку от государства
Остаться в живых

Экономика
13 апреля 10:27

Остаться в живых

Как псковские предприниматели переживают пандемию