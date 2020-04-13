Более 37 миллионов рублей выделены Псковской области на выплаты для врачей

37 млн 54,9 тыс. рублей выделены Псковской области на выплаты врачам. Соответствующее постановление Правительства РФ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина размещено на сайте кабине-министров.

Средства выделены из резервного фонда Правительства страны. В целом между регионами будут распределены 45 млрд 695,17 млн. рублей. Эти деньги пойдут на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

В ходе обращения перед встречей с губернаторами 8 апреля президент России Владимир Путин объявил о введении федеральных доплат для медработников, которые занимаются коронавирусными больными. Для врачей такая выплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала и фельдшеров Скорой помощи - 50 тыс. рублей, для младшего персонала, медсестёр и водителей Скорой помощи – 25 тыс. рублей.

По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, зарплата медиков медиков, которые участвуют в оказании помощи больным с коронавирусом, увеличена в два раза.