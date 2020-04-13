Начался ремонт дороги под Крестовским путепроводом в Пскове

В Пскове на объездной дороге, которая проходит под Крестовским путепроводом и соединяет улицу Вокзальную с улицей Льва Толстого, начались ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На прошлой неделе там заменили бортовой камень, теперь идет срезка изношенного асфальтового покрытия методом холодного фрезерования, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В рамках контракта предстоит отрегулировать высоту крышек люков, заменить асфальтовое покрытие тротуара и автобусной остановки, нанести дорожную разметку, а также восстановить зеленую зону.

Всего будет отремонтирован участок протяженность 750 метров. Подрядчиком выступает ООО «Спецдор 60». Стоимость контракта составляет 18,8 млн рублей.

Завершить работы планируется к 28 августа.