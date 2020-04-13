Губернатор: Модернизация учреждений инфекционного профиля – важнейшее решение для Псковской области

Модернизация учреждений инфекционного профиля – важнейшее решение для Псковской области, особенно в период угрозы пандемии коронавируса, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На своей странице в Instagram он напомнил, что просьбу о полной модернизации учреждений инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках поддержал президент России Владимир Путин.

На прошедшем в администрации региона совещании под председательством губернатора обсудили варианты строительства новых корпусов или реконструкции существующих зданий, а также их соответствие региональным потребностям.

По результатам совещания, отметил Михаил Ведерников, было решено, что новая инфекционная больница с профильными корпусами в Пскове и Великих Луках будет рассчитана почти на 400 коек; в Пскове будут построены инфекционные взрослое и детское отделения, противотуберкулезный корпус; в Великих Луках инфекционная служба будет развёрнута на базе капитально отремонтированного здания.

«В соответствии с этими задачами подберём возможные проектные решения, а затем направим их на федеральный уровень», - заключил губернатор.