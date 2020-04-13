Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Губернатор: Модернизация учреждений инфекционного профиля – важнейшее решение для Псковской области

13 апреля 2020 года, 13:58

Модернизация учреждений инфекционного профиля – важнейшее решение для Псковской области, особенно в период угрозы пандемии коронавируса, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На своей странице в Instagram он напомнил, что просьбу о полной модернизации учреждений инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках поддержал президент России Владимир Путин.

На прошедшем в администрации региона совещании под председательством губернатора обсудили варианты строительства новых корпусов или реконструкции существующих зданий, а также их соответствие региональным потребностям.

По результатам совещания, отметил Михаил Ведерников, было решено, что новая инфекционная больница с профильными корпусами в Пскове и Великих Луках будет рассчитана почти на 400 коек; в Пскове будут построены инфекционные взрослое и детское отделения, противотуберкулезный корпус; в Великих Луках инфекционная служба будет развёрнута на базе капитально отремонтированного здания.

«В соответствии с этими задачами подберём возможные проектные решения, а затем направим их на федеральный уровень», - заключил губернатор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы