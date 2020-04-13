Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Промышленность

Совещание по мерам профилактики распространения коронавируса прошло в «Газпром межрегионгаз»

13 апреля 2020 года, 13:10

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провел селекторное совещание, посвященное приоритетным задачам деятельности с учетом предпринятых мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. В совещании, которое прошло в дистанционном режиме, приняли участие руководители предприятий-поставщиков газа и газораспределительных организаций в 69 регионах Российской Федерации.

В целях осуществления непрерывной деятельности в компаниях Группы «Газпром межрегионгаз» приняты максимальные меры по обеспечению безопасной организации работы сотрудников. Большинство работников находятся на удаленном режиме, клиентские центры перешли на дистанционный прием потребителей, работники аварийных и ремонтных бригад обеспечены средствами индивидуальной защиты. На предприятиях, где ведется непрерывная деятельность, реализуется схема бесконтактной работы, регулярная термометрия сотрудников, врачебный контроль. В помещениях и на технологическом транспорте ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия.

Все эти меры особенно важны с учетом начала подготовки газораспределительного комплекса к прохождению осенне-зимнего периода 2020–2021 годах. Участники селекторного совещания обсудили актуальные организационные и производственные задачи, которые сегодня являются залогом стабильной деятельности по поставке и транспортировке газа всем категориям потребителей.

Как отметил Сергей Густов, подводя итоги дистанционной встречи, «мы работаем в системообразующей отрасли. Группа «Газпром межрегионгаз» относится к предприятиям безостановочной деятельности. Сегодня, когда сохраняется угроза распространения коронавирусной инфекции, руководителям на местах особенно важно контролировать вопросы безопасной работы наших сотрудников. Это приоритетная задача в вопросах обеспечения безаварийного и бесперебойного газоснабжения потребителей, стабильного функционирования объектов теплоснабжения».

Совещание по мерам профилактики распространения коронавируса прошло в «Газпром межрегионгаз»
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Огурец упал, сыр вырос

Экономика / Сельское хозяйство
21 апреля 17:03

Огурец упал, сыр вырос

Как коронавирус повлиял на сельхозпроизводителей Псковской области
Метры преткновения

Экономика
20 апреля 17:15

Метры преткновения

Арендаторы и арендодатели в условиях «коронакризиса» пытаются найти взаимовыгодные компромиссы и ждут поддержку от государства
Остаться в живых

Экономика
13 апреля 10:27

Остаться в живых

Как псковские предприниматели переживают пандемию