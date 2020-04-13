Условный срок получил невельский фермер за хищение средств гранта

К двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года приговорил суд 30-летнего руководителя крестьянско-фермерского хозяйства из Невельского района за хищение средств гранта. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фермер не позднее 24 апреля 2014 года оформил заявку на участие в грантовом конкурсе «Поддержка начинающих фермеров» программы «Развитие малых форм хозяйствования» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области в 2013-2020 годах». К заявке он приложил необходимые документы, в том числе, заранее изготовленную копию фиктивного договора поставки молочной продукции между ним и иным КФХ, а также умышленно указал недостоверные сведения в выписке из похозяйственной книги, внесенные с его слов о наличии крупнорогатого скота.

По результатам конкурса фермер получил грант в размере 818 тыс. 85 рублей, из которых 564 тыс. 483 рубля 23 копейки – средства федерального бюджета и 253 тыс. 601 рубль 77 копеек – областного. Также ему была выплачена единовременная помощь в размере 166 тыс. 42 рубля, из них 114 тыс. 559 рублей 6 копеек – средства федерального бюджета и 51 тыс. 482 рубля 94 копейки – областного. Всего с 27 июня по 7 июля 2014 года на расчетный банковский счет главы КФХ поступили 984 тыс. 127 рублей, которые он похитил, обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Приговор суда вступил в законную силу.