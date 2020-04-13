Кратковременные отключения телерадиосигнала возможны в Псковской области

С 13 по 19 апреля в Псковской области возможны кратковременные отключения телерадиосигнала. Связано это с профилактическими и другими плановыми работами, которые требуют отключения передающего оборудования, сообщили газете «Псковская правда» в областном радиотелевизионном передающем центре.

13 апреля с 9:00 до 15:00 работы ведутся в пункте вещания в Ваулино (Псков), 14 апреля с 10:00 до 16:00 - в Засеново (Куньинский район), 15 апреля с 10:00 до 16:00 – в Андроново (Островский район), 16 апреля с 10:00 до 16:00 – в Бежаницах.

Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. «Приносим извинения за возможные неудобства», - отметили в ОРТПЦ.