Дежурные группы для учеников начальных классов открывают в псковских школах

Для учеников 1-4-х классов в школах Псковской области открывают дежурные группы. На прошлой неделе в школах Пскова работали три таких класса, сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова в эфире проекта ПАИ-live 13 апреля.

Она отметила, что спрос на такие группы не велик, но будет решаться вопрос об увеличении их количества.

Для дошкольников регионе работают более 100 дежурных групп, на прошлой неделе их посещали 638 детей.

Также Вера Емельянова напомнила о поручении губернатор по разработке мер поддержки для педагогов. «Мы понимаем, что это требует дополнительных усилий, на ходу приходится осваивать новые механизмы, - отметила она. - На период нерабочих дней сохраняется заработная плата у всех учителей, в двойном размере оплачивается труд тех, кто посещает работу».