Бесплатный поезд для ветеранов в Псковской области вернут после карантина

Бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны в общественном транспорте в Псковской области восстановят после того, как будут сняты ограничительные меры по коронавирусу. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова в прямом эфире проекта ПАИ-live 13 апреля.

«Решение о предоставлении бесплатного проезда принято, мы его введем как будут сняты ограничения из-за пандемии», - пояснила вице-губернатор.

Она также рассказала, что с 6 апреля начались выплаты ветеранам войны из областного бюджета, размер которых составляет 10 тыс. рублей. При участии муниципалитетов по тысячи рублей будет выплачено вдовам умерших тружеников тыла. Такую поддержку получат более 9 тысяч человек.

Вера Емельянова напомнила о федеральных выплатах: 75 тыс. рублей ветеранам войны и 50 тыс. рублей труженикам тыла.

«Мы все готовимся к празднику Победы, его никто не отменил, будем его праздновать в тех формах, которые будут позволительны», - добавила вице-губернатор.