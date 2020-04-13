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Общество / Здоровье

Вера Емельянова рассказала, как работает администрация Псковской области в условиях карантина

13 апреля 2020 года, 10:36

«Администрация Псковской области входит в перечень отраслей, сотрудники которых находятся на рабочих местах, выполняя обязанности. Мы выполняем все требования, у нас есть поручения, инструкции», - рассказала первый заместитель губернатора Вера Емельянова в эфире проекта ПАИ-live 13 апреля. По её словам, перед началом рабочего дня все сотрудники проходят определённую процедуру, в частности, им измеряют температуру. В администрации проводится санитарная обработка помещений, соблюдается режим проветривания, количество совещаний ограничено, между участниками соблюдается дистанция.

«Большая часть работы идёт в дистанционном режиме, но нам необходимо принимать серьезные управленческие решения, а они требуют выездов», - отметила Вера Емельянова. Она подчеркнула, что в администрации рабочая обстановка, разработаны планы деятельности, чтобы быстрее преодолеть кризис.

Вице-губернатор добавила, что на сегодняшний день заражённых коронавирусом среди работников администрации нет.

«Надеемся, что все вместе мы быстро преодолеем все вынужденные обстоятельства. Всем нужно сделать усилия, чтобы оставаться дома и выполнять все требования. Тогда мы справимся с угрозой», - заявила Вера Емельянова. 

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