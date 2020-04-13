Здоровья и крепкого иммунитета пожелала псковичам Мария Кожевникова

Актриса и общественный деятель Мария Кожевникова записала обращение к жителям Псковской области, в котором пожелала здоровья, крепкого иммунитета, а также не терять оптимизма. Видео разместил на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Мария Кожевникова отметила, что совсем недавно была в Псковской области и хотела вернуться вновь, поскольку та поездка оказалась для неё «уникальной и очень эмоциональной». «К сожалению сейчас такие обстоятельства, что сейчас я этого сделать не могу. Я стараюсь ответственно подходить к рекомендациям. Самое главное сейчас сохранить своих близких, особенно бабушек и дедушек», - отметила актриса.

Она призвала псковичей провести время карантина с пользой «для себя, для своей души, для своего тела, для родных людей».

Мария Кожевникова выразила надежду, что очень скоро вновь приедет в Псковскую область.

Михаил Ведерников поблагодарил актрису за добрые слова и поддержку. «Надеюсь, скоро мы справимся с коронавызовами и снова будем встречать наших гостей на гостеприимной псковской земле», - написал губернатор.