Нетрезвый водитель получил переломы в результате ДТП на дороге Псков – Палкино

41-летний водитель автомобиля «Ауди-80» пострадал в ДТП, которое произошло 12 апреля около 4:10 в Псковском районе на 2-м километре дороги Псков – Палкино.

Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет. Водитель получил ушибы, переломы рук и ног. Его поместили в больницу.

Установлено, что в момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.