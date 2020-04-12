С подозрением на коронавирус в Псковской области госпитализированы 27 человек

Свежие данные по коронавирусу привел в своем Instsgram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В Псковской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 27 человек, ранее пациентов с подозрением на COVID-19 было 17 человек. Предположительно инфицированы 10 человек. Выздоровели шесть человек, умерли трое - мужчина, женщина и пенсионер, скончавшийся дома.



«Растёт число подтверждённых случаев, не изменилась строчка выздоровевших, два человека в тяжёлом состоянии, добавился ещё один летальный исход. Тем не менее, важно отметить, что в последнем случае основным диагнозом была всё-таки онкология 3-4 стадии. Друзья, ещё раз напоминаю, сейчас каждый должен относиться к себе и окружающим, как к потенциально заражённым. Вне зависимости от места проживания, все должны соблюдать дистанцию, ограничить социальные контакты, с предельным вниманием относиться к пожилым людям. И не имеет значения, «чистый» город или населенный пункт, в котором вы проживаете в настоящий момент, или нет. Соблюдайте рекомендации и будьте здоровы», - написал Михаил Ведерников.