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Общество

Губернатор предложил псковичам попробовать свои силы в отряде космонавтов

12 апреля 2020 года, 18:36

Губернатор Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем космонавтики и напомнил, что Роскосмос объявил открытый набор в отряд космонавтов, где любой желающий может попробовать свои силы. Об этом он написал у себя в Instagram.

«Космонавтов родом с Псковской земли пока не было, однако у нас много отважных мечтателей, которые стремятся к полётам, готовы к опасностям, способны справиться с любыми испытаниями. Кто знает, может быть, уже в ближайшем будущем мы будем чествовать первых наших покорителей космоса. В связи с этим хочу напомнить, что Роскосмос с прошлого года объявил открытый набор в отряд космонавтов. К кандидатам внушительный список требований (а как иначе!), но до 1 июня 2020 года ещё можно попробовать подать документы. Смотрите подробности на сайте Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Изучайте, читайте и поехали!» - написал Михаил Ведерников.

Также Михаил Ведерников напомнил, как Псковская область связана с космосом. Имя  «Псков» получил астероид главного пояса, открытый советским астрономом Людмилой Журавлёвой в Крымской обсерватории. На заводе АДС хранятся письма Гагарина. В музее Пыталово - оригинал его заявления в Саратовский индустриальный техникум. В проектном офисе «Команды 2018» - флаг, переданный  региону командой МКС.

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