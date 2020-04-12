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Происшествия

Великолучанин хотел купить резинки для пошива масок и лишился денег

12 апреля 2020 года, 15:31

Мошенники опять обманули жителей Псковской области, которые пытались приобрести различные товары в сети интернет, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Как рассказали в полиции, 50-летний великолучанин на одном из сайтов в Интернете заинтересовался объявлением о продаже резинок диаметром  для пошива масок. Посредством переписки, он договорился с продавцом о сделке по купле-продаже товара. В результате мошеннических действий, мужчина лишился 7937 рублей.

А 36-летний житель Пыталовского района  заинтересовался на одном из сайтов объявлением о продаже трактора «МТЗ-82». Мужчина перечислил на указанный счет 10 тысяч рублей. Однако продавец после перевода денег перестал выходить на связь.

У другого жителя Псковского района мошенники в социальной сети под предлогом продажи планшетного компьютера «iPadPro» завладели деньгами в сумме 27 680 рублей. В настоящее время по данным фактам проводится проверка.

- К сожалению, это далеко не полный список жертв дистанционного мошенничества, - говорят в полиции. -  Нельзя поддаваться на различные ухищрения незнакомцев и предоставлять им свои персональные данные, а также реквизиты банковских карт.


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