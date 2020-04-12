Псковичи прислушались к рекомендации воздержаться от посещения кладбищ в Вербное воскресенье

Жители Пскова прислушались к рекомендациям региональных властей и представителей РПЦ воздержаться от посещения кладбищ в Вербное воскресенье. Как сообщает корреспондент «Псковской правды» сегодня, 12 апреля, на всех кладбищах в Орлецах, несмотря на пущенные дополнительные автобусы, не наблюдалось массовое скопление людей.

Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл накануне Вербного воскресенья и Пасхи обратился к верующим с призывом молиться дома из-за угрозы распространения коронавируса .

По словам председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды практика посещения кладбищ в дни религиозных праздников не является церковной традицией и сложилась в советское время. Таким образом, по его словам, отказ от посещения могил «не является ни грехом, ни предательством памяти умерших».

11 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в соцсетях, что ситуация с коронавирусом в регионе «резко ухудшилась» .

По данным на 12 апреля еще у 17 псковичей подозревают коронавирус. Официально диагноз подтвержден у 16 псковичей. Госпитализированы 30 человек, выздоровели - 6. Зафиксирована третья смерть пациента с коронавирусом, причина смерти устанавливается.

На данный момент в регионе проведены 3805 исследований на короновирусную инфекцию.