Полиция поймала водителя, который сел пьяным за руль повторно

В Пскове дорожная полиция установила нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Водителя поймали 11 апреля около 13 часов 45 минут у дома 4 по улице Байкова в Пскове, когда остановили для проверки автомашину «Черри Т-11». Выяснилось, что автомобилем управлял местный житель, 1976 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.