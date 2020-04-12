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Общество

Сегодня в Пскове откроют храмы во время божественной литургии

12 апреля 2020 года, 09:02

Сегодня, 12 апреля, когда православные христиане отмечают Вербное воскресенье или вход Господень в Иерусалим, во время божественной литургии откроют храмы. Напомним, ранее храмы из-за ограничительных мер по коронавирусу закрыли для прихожан, а митрополит Тихон и патриарх Кирилл призвали свою паству молиться дома. 

Сегодняшние службы пройдут с применением ограничительных мер: прихожане останутся на подворье на дистанции не менее 1,5 метров друг от друга. Также у пришедших на службу проверят паспорта, чтобы убедиться в местной прописке и исключить приезжих из других регионов, не прошедших карантин.

Многие крупные храмы ведут прямые трансляции своих служб.

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