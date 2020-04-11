Еще один инфицированный коронавирусом пациент скончался в Пскове

В Пскове скончался инфицированный коронавирусом пациент. Таким образом, жертв инфекции в регионе стало 3. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил сегодня, 11 апреля, на своей странице в соцсети Instagram. Напомним, ранее он писал, что скончался пенсионер, у которого коронавирус был под подозрением.

Губернатор также рассказал, что два пенсионера находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. «Оба из одного очага, достоверный источник заражения которого неизвестен», - уточнил он.

Также, по словам главы региона, выявлен военнослужащий с предварительным диагнозом «коронавирус», который работал в псковском аэропорту. А из-за сотрудника пассажирского транспортного предприятия, у которого также подозревают инфекцию, будут обследованы почти 200 контактировавших с ним людей из группы риска.

На данный момент с подозрением на коронавирус в Псковской области госпитализированы 16 человек, предположительно инфицированы 17, еще у 17 заболевание подтверждено. Выздоровели 6 пациентов, переболевших коронавирусом. Всего в регионе проведены 3805 исследований на данную инфекцию.