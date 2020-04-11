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Общество / Образование

Дистанционный формат обучения в Псковской области будет сохранен до конца учебного года

11 апреля 2020 года, 21:42

В Псковской области дистанционный формат обучения будет сохранен до конца учебного года, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram сегодня, 11 апреля. По его словам, к такому решению он пришел по итогам встречи с представителями педагогического сообщества, которая состоялась днем ранее. «Альтернативы – ранние летние каникулы или возвращение очного обучения. Ни тот, ни другой вариант не соответствуют эпидемиологической ситуации», - подчеркнул глава региона.

Дистанционный формат обучения в Псковской области будет сохранен до конца учебного года
По итогам встречи с представителями педагогического сообщества 10 апреля было принято решение продлить дистанционное обучение до конца учебного года
Сергей Герасимов
Губернатор напомнил, что учителя региона за время дистанционного обучения уже провели на различных платформах, задействовав порталы one.pskovedu.ru, resh.edu.ru, uchi.ru, dnevnik.ru, более 10 тысяч онлайн-уроков. В общем доступе было опубликовано более 250 гигабайт материалов по различным предметам.

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По словам Михаила Ведерникова, участники образовательного процесса столкнулись с очень непростым вызовом, поскольку «каждая платформа в силу небывалой нагрузки работает не идеально». Тем не менее, подчеркнул он, «все осознают степень коронавирусной угрозы и отдают приоритет не личному комфорту, а общей безопасности».

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Губернатор добавил, что областные власти вместе с региональным отделением профсоюза работников народного образования и науки соберут предложения от педагогов относительно того, как может быть скорректировано дистанционное обучение. Кроме того, будут разрабатываться новые меры поддержки педагогов. Михаил Ведерников объяснил это тем, что дистанционный режим обучения существенно сложнее очного процесса, а «нагрузка должна соответствовать вознаграждению».

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